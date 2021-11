Des poneys à la rencontre des résidents de l'Ehpad Beaulieu au Mans

Dans le cadre de leurs études, trois lycéennes de terminale en bac pro services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ont organisé une séance d'équithérapie à l'Ehpad Beaulieu au Mans ce mercredi. Une vingtaine de résidents ont pu caresser, peigner et nourrir deux poneys.

Dans une salle de l'Ehpad Beaulieu au Mans, deux poneys sont allés à la rencontre des résidents ce mercredi 24 novembre. Une séance d'équithérapie organisée par trois lycéennes de terminale, dans le cadre de leur bac pro services aux personnes et aux territoires (SAPAT) à la Maison Familiale Rurale de Fyé. L'objectif : varier le quotidien de ces personnes âgées, mais aussi les apaiser et leur faire oublier leurs soucis.

Elles sont une vingtaine, alignées le long des murs tandis que les chevaux font le tour de la pièce en se laissant caresser, peigner et nourrir. "Quand j'étais jeune, j'allais chez ma tante qui avait une ferme, je m'occupais des animaux", se remémore Guy, 84 ans. "Ça me fait plaisir !" Et il n'est pas le seul à cajoler ces poneys. "Il y a longtemps que je n'en avais pas vus", renchérit Rolande. "C'est plaisant de pouvoir les approcher, c'est mignon hein?"

Des chevaux habitués aux contacts humains

Si les chevaux ont traîné la patte au moment d'entrer dans la pièce, par une porte extérieure, ils restent calmes une fois à l'intérieur. Ils viennent de l'élevage du Loupendu à Roézé-sur-Sarthe. "Je ne suis pas équithérapeute", explique l'éleveuse Marie-Anick, qui les habitue pourtant tôt aux contacts humains. "Je les manipule dés la naissance, je m'assois avec eux le matin, le soir, dans la journée. Je les caresse, je les brosse et puis si ça se fait naturellement."

C'est une connaissance de Lucie, l'une des lycéennes à l'origine du projet, ravie de voir les résidents tout sourire. "Depuis la rentrée, on a contacté à peu près six Ehpad avant d'en trouver un qui soit d'accord", raconte-t-elle. "Voir les personnes heureuses, ça nous touche et on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien." Un sentiment partagé par Anne-Sophie Mureau, animatrice à l'Ehpad Beaulieu : "Ça rompt avec le quotidien de la maison, on voit les yeux pétiller, vraiment il se passe quelque chose."

Une rencontre qui fait remonter des souvenirs à plusieurs résidents de l'Ehpad Beaulieu © Radio France - Raphael Cann

Le sujet de la thérapie animale ne leur est pas inconnu. "On a déjà un chat sur l'Uhpad (l'unité pour les patients atteints de pathologies comme Alzheimer), on a un chien d'accompagnement, on a aussi des oiseaux et un aquarium" énumère-t-elle. "L'idée, c'est de créer du lien avec l'animal, ça peut calmer des angoisses, pour les personnes isolées ça permet de sortir de leurs chambres, prendre soin d'un animal donne aussi un sentiment d'utilité."