Des portraits de soignants de Béziers s'affichent à l'Opéra Bastille à Paris

Jusqu'à la fin du mois de juillet, des visages de personnels de santé (soignants et non soignants, personnel administratif) d'une dizaine d'hôpitaux de France s'affichent sur la façade de l'Opéra Bastille à Paris. 500 portraits noir et blanc pour honorer ceux qui ont été en première ligne durant la crise sanitaire. Ces portraits ont été réalisés par les photographes David Hugonot Petit, Adrien Lachappelle et Nathalie Naffzger. Une initiative orchestrée par le collectif #ProtegeTonSoignant avec le soutien du street artiste JR spécialisé dans le collage noir et blanc.

1 portrait sur 5 à l'hôpital de Béziers

Parmi ces personnels photographiés, une centaine travaillent à l'hôpital de Béziers qui avait contacté #ProtègeTonSoignant pour avoir du matériel médical pendant le confinement. C'est donc tout naturellement que le collectif est revenu vers l'hôpital pour son projet de portraits.

Carole Gleyzes directrice adjointe chargée de la communication se souvient de cette journée, mi juin, ou le photographe Adrien Lachapelle a débarqué à l’hôpital : _ "_En 2h30 il a fait 110 portraits. Tous les métiers de l'établissement sont représentés, du médecin urgentiste au jardinier en passant par les aides soignants, les infirmiers"

Marion qui oeuvre depuis 6 ans au sein du service de bio nettoyage a eu la chance d'être photographiée :

Je me suis retrouvée devant l'objectif par hasard. On m'a proposé de faire la photo et j'ai accepté. Je ne m'attendais pas à me retrouver sur la façade de l'Opéra Bastille. Ça fait toujours plaisir, on est nombreux, il n'y a pas que des soignants c'est très représentatif de ce qu'est l'hôpital. Ma famille est fière.

A l'issue de l'exposition, l’hôpital de Béziers souhaite récupérer les portraits pour les exposer dans l'établissement avant de les offrir au personnel.