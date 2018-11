Des préservatifs bientôt remboursés par la Sécu pour lutter contre le sida

Des préservatifs remboursés sur prescription médicale, pour aider à lutter contre le sida : c'est la teneur de l'annonce faite ce mardi matin par Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur France Inter.

"La Haute autorité de santé a émis un avis favorable pour le remboursement d'une marque de préservatifs (…) On pourra aller voir son médecin et on pourra avoir des préservatifs remboursés sur prescription médicale", a-t-elle expliqué. Selon les informations de franceinfo, il s'agit de la marque Eden.

"Aujourd'hui, nous découvrons chaque année environ 6.000 nouveaux cas (de séropositivité, ndlr), notamment chez les jeunes : autour de 800 à 1.000 nouveaux cas chez des gens de moins de 25 ans, qui utilisent souvent le préservatif pour leur premier contact sexuel mais pas dans les actes suivants", a ajouté Agnès Buzyn.