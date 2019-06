Des produits de la charcuterie Ruel rappelés par crainte des salmonelles

En raison d'une contamination aux salmonelles, la charcuterie Ruel rappelle des salaisons commercialisées entre le 21 avril et ce mercredi 26 juin.

Sarthe, France

Des contrôles ont détecté la présence de salmonelles dans des salaisons produites par la charcuterie Ruel à Bonnétable. Ces bactéries provoquent des troubles digestifs et de la fièvre dans les 48 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les enfants et les personnes âgées.

Les produits concernés ont été commercialisés depuis le 21 avril.

Il s'agit des filets mignons fumés (nature, 5 baies, herbes de Provence, piment) et de bacon cru fumé, dans différentes versions : tranché sous atmosphère protectrice, en morceaux et entier sous-vide.