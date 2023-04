Des produits détox de la marque Trex, aux effets secondaires graves, interdits à la vente

L'Agence nationale de sécurité du médicament lance l'alerte. Elle annonce ce mardi avoir interdit plusieurs produits de la marque Trex, vendus dans des commerces, sur les marchés et sur internet. Ces produits présentés comme "amincissant" provoquent des effets secondaires graves à cause de substances dangereuses présentes dans leur composition. En France, une vingtaine de personnes ayant pris ces produits ont été victimes de divers troubles. L'ANSM demande de ne plus les consommer : "Si des personnes ont encore ces produits, qu'ils arrêtent tout de suite de les utiliser. On les jette !" a alerté sur franceinfo sa directrice générale, la docteure Christelle Ratignier-Carbonneil.

Quels produits sont concernés ?

Ce sont les infusions Trex tea, les gélules Trex Cap et les comprimés Trex Plus, vendus dans des commerces, sur les marchés et sur internet, qui sont concernés par cette interdiction. La description de ces produits sur Internet est rassurante. Ils sont présentés comme étant faits "à base de plantes" et n'ayant "aucun effet secondaire connu". Les ingrédients qui composent ces produits, cardamome, gingembre, fenouil aneth et clous de girofle, promettent de pouvoir faire maigrir.

Des effets indésirables graves

Mais les centres antipoison et les centres de pharmacovigilance ont rapporté une vingtaine de victimes d'effets secondaires indésirables graves. Après analyse, l'ANSM a retrouvé de la sibutramine et du sildenafil dans leur composition. La sibutramine a été interdite en Europe il y a presque 15 ans à cause d'effets secondaires graves. Le sildenafil est présent dans le Viagra et peut également déclencher des effets secondaires. Ces deux composants "n'apparaissent pas dans la liste des composants du médicament. On est donc bien sur de la falsification" a dénoncé la directrice générale de l'ANSM.

En France, une vingtaine de personnes ayant pris ces produits ont été victimes de troubles du rythme cardiaque, de crises d'épilepsie, de maux de tête, de vertiges, de tachycardie, de douleurs thoraciques ou encore d'hypertension. SI des consommateurs de ces produits "ressentent le moindre effet indésirable, ils peuvent contacter le 15 ou un centre antipoison ou un professionnel de santé" a rappelé la docteure Christelle Ratignier-Carbonneil.