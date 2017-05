Des professionnels de santé du Bas Armagnac veulent être reconnus en "zone déficitaire"

Ils veulent faire reconnaître leur secteur en zone déficitaire par l'Agence Régionale de Santé. Des professionnels de santé viennent de créer l'association Territoire de Santé Gascogne Armagnac, qui rayonne sur le Gers et les Landes.

Une association de professionnels en appelle à l'Agence Régionale de Santé. Basée dans le Gers, à Cazaubon - Barbotan, l'association Territoire de Santé Gascogne Armagnac rayonne aussi sur une partie des Landes. Tersagnac existe depuis fin d'année dernière et regroupe pas moins de 34 professionnels de santé Gersois. Elle a été créée après le départ en retrait du dernier généraliste de Cazaubon.

Lutter contre la désertification médicale

C'est une histoire de chiffres. L'Agence Régionale de Santé d'Occitanie dont dépend administrativement Cazaubon, compte les dix médecins thermaux installés à Barbotan, des médecins qui ont officiellement le statut de généralistes. Ils assurent environ 55.000 consultations par an pour les curistes, les accompagnants et les touristes, selon l'Association, mais ils n'ont pas le temps de recevoir les habitants de la commune qui eux, se retrouvent bien démunis depuis la retraite de leur dernier médecin. Certains vont donc dans les villages voisins, voire jusqu'à Gabarret explique la présidente de Tersagnac, Angélina Conraud : "sur la commune de Gabarret il y a avait cinq médecins, l'année dernière un est parti et un autre va être en retraite d'ici deux ans, donc ils ne seront plus que trois. C'est-à-dire qu'ils ont absorbé une grande partie de la clientèle du médecin de Cazaubon et ils vont devoir prendre en charge la clientèle de leurs collègues."

Alors être reconnu "zone déficitaire" permettrait d'avoir des aides, notamment financières pour revitaliser le territoire au niveau médical, poursuit la présidente de l’association, également infirmière sur Cazaubon : "Au niveau de l'installation de nouveaux médecins, permettre à des médecins extérieurs à notre zone de venir faire des vacations et si en plus ils sont maîtres de stage on pourrait découvrir notre territoire à des internes, et voir qu'il y un réseau de professionnels qui se met en place."

Un secteur à cheval entre deux départements et deux régions

L'action de l'association Tersagnac s'étend sur 32 communes gersoises et landaises, cela signifie deux départements mais aussi deux régions... "Sauf que la réalité de notre quotidien de professionnels et d'habitants il tourne autour de ce territoire, nous avons des patients communs" rajoute Angelina Conraud.

Des discussions sont engagées avec l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie et des Landes, notamment après un courrier du maire de Cazaubon signé par le président du Conseil Départemental du Gers et le président de la communauté de communes du Grand Armagnac.

Mais la mobilisation de l'association Tersagnac ne faiblit pas, une pétition est disponible dans les commerces et sur internet. Une réunion publique d'information sera aussi organisée le 4 juillet prochain à Cazaubon.