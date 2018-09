Toulon, France

Depuis plusieurs semaines, des punaises de lit ont fait leur apparition dans une salle du cinéma Pathé Liberté de Toulon. Le cinéma a reçu plusieurs plaintes de clients qui sont sortis de leur séance avec de nombreuses piqûres. La direction a finalement décidé de fermer la fameuse salle dimanche dernier.

Les clients sont nombreux à se plaindre sur les réseaux sociaux

Elles piquent, provoquent de fortes démangeaisons et surtout il est très difficile de s'en débarrasser. Depuis plusieurs semaines, des clients se sont plaints au cinéma de la présence de ces punaises. Certains clients sur les réseaux sociaux critiquent le manque d'information du cinéma à ce sujet. Il y a deux semaines, le mari de Sophie, va au cinéma avec un collège et ressort avec des plaques rouges, deux jours après des boutons apparaissent : "Je décide d'avertir le cinéma. Ils étaient déjà au courant et m'ont dit qu'ils faisaient le nécessaire. Je me rends compte qu'une dame a encore été piquée dimanche soir et que c'est suite à une énième plainte qu'ils ont fermé la salle."

Il y a plus de deux semaines, j'ai fait part de mon mécontentement à l'idée qu'ils n'ont toujours pas fermé la salle, qu'ils n'informent pas le public et qu'ils prennent ce risque là. Sophie

Sur Facebook, Céline, une autre cliente partage sa mauvaise aventure également. Elle s'est fait piquer une dizaine de fois et se retrouve avec des plaques et des boutons sur les avant bras et sur le bas du dos. Elle a également contacté la direction du cinéma : "Et voilà la réponse du responsable du cinéma : on condamne les sièges des gens qui se font piquer et on traite dans 1 semaine. Et si vous en ramenez chez vous, on vous rembourse la désinfection." Ce qui énerve surtout cette cliente c'est que ce soir là, un siège condamné avec du ruban mais qu'ils avaient oublié de mettre une pancarte pour informer de la présence de punaise de lit. La direction du cinéma de son côté affirme qu'elle a recourt à une entreprise extérieure. D'après nos confrères de Var Matin, un traitement doit avoir lieu jeudi dans cette salle pour faire disparaître enfin ces insectes.

Le mari de Sophie a été piqué par les punaises de lit il y a deux semaines - Sophie