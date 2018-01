Aix-en-Provence, France

C'est une véritable galère pour les élèves du lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Les punaises de lit se sont faufilées dans certaines chambres. L'établissement a du fermer l'internat pour effectuer un grand nettoyage. Une pagaille pour les internes. Certains habitent à plus d'1h30 de route comme Linda, élève en première au lycée : "J'habite à Gap. Cela me ferait 3 heures aller-retour pour aller en cours. Du coup, ça fait une semaine que je reste chez moi et que je rattrape les cours".

Les élèves pourraient revenir à partir de ce lundi, mais un second nettoyage est prévu ce week-end. Face à cette situation de crise, Pierre Ducos délégué des parents d'élève à la PEEP, appelle les familles aixoises à la solidarité : "les parents qui sont à Aix ou aux alentours et qui ont la capacité d'accueillir un lycéen doivent le faire pour éviter que les enfants loupent leurs cours. Certains préparent le bac cette année. C'est quand même dommage de rater des cours indispensables à leur réussite."

Les punaises de lit sont des parasites difficiles à éradiquer. Ces insectes provoquent d'importantes démangeaisons, surtout la nuit. Si vous êtes concernés, il est conseillé de bien laver son linge à 60° en machine.