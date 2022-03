"Dès qu'on entend mal, il faut consulter" : des dépistages gratuits de l'audition au CHU d'Amiens ce jeudi

Prenez soin de vos oreilles ! C'est en substance le message en cette 25e journée nationale de l'audition ce jeudi 10 mars. Au CHU d'Amiens Picardie, sur le site sud, des dépistages gratuits ont lieu toute la journée entre 10h et 16h, avec des tests d'écoute de sons. de dépistage pour les patients comme les visiteurs. Des tests d'écoute de sons, qui doivent durer une dizaine de minutes. L'idée, c'est de détecter d'éventuels problèmes d'audition et de démarrer une prise en charge le cas échéant. En France, on estime que 7,6 millions de personnes ont une déficience auditive : moins de la moitié - 3,3 millions - sont appareillées. Tout cela alors que les appareils sont remboursés à 100% depuis l'année dernière.

"Cela fait mal de ne plus comprendre ce que disent les petits-enfants"

Jusqu'à l'an passé, Patrick, 70 ans, n’entendait plus du tout de l'oreille gauche : "_Quand on est dans un repas de famille, on a envie de se mettre en retrait pour ne pas se sentir coincé_. Et puis ne plus comprendre ce que disent les petits-enfants, ça fait mal. Je sentais que cela partait mal", confie ce retraité originaire de Quiry-le-Sec, au sud de la Somme.

Le reportage de la rédaction au CHU d'Amiens Copier

Les appareils auditifs étaient devenus insuffisants pour Patrick. Alors après pas mal d'hésitation, il saute le pas pour un implant cochléaire. Cet appareil, installé dans l'oreille interne et derrière la tempe, nécessite une petite opération. Un an plus tard, il réentend le monde : "Dans ma grange, j'ai entendu des pépiements : et c'est en voyant passer un oiseau que j'ai compris qu'il y avait un nid - je n'avais jamais entendu ce bruit ! Il faut re-découvrir des bruits qu'on avait oubliés", indique ce retraité samarien.

La surdité non prise en charge peut favoriser la démence

Et cela nécessite toute une phase de rôdage : "Il faut que le cerveau se réhabitue à ces bruits - il faut insister, ne pas se démoraliser !" sourit Patrick. Car pour s'habituer à l'appareil, il faut attendre plusieurs mois, faire des réglages réguliers et faire de l'orthophonie. Mais le jeu en vaut la chandelle selon la Dr Nathalie Klopp-Dutote, médecin ORL au CHU d'Amiens : "La surdité est la deuxième cause de démence : si on prend en charge précocement la surdité, on peut retarder voire stopper une potentielle d'isolement". La praticienne rappelle qu'appareiller, même lorsqu'on souffre de surdité légère, est essentiel pour endiguer ces problèmes - "et avec la prise en charge, c'est gratuit à 100 %", précise la praticienne.