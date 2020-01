EXCLU - Coronavirus : des Français rapatriés de Chine accueillis dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet

Des ressortissants français de Wuhan, bientôt rapatriés à cause de l'épidémie de coronavirus nCoV en Chine, seront placés en quarantaine dans les Bouches-du-Rhône. Un centre de vacances a déjà été désigné à Carry-le-Rouet.

Bouches-du-Rhône, France

Aux premières heures du jour ce jeudi matin, une voiture de gendarmerie est arrivée au centre Vacanciel de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. C'est sur ce site qu'une partie des Français bientôt rapatriés de Wuhan (Chine) à cause du coronavirus seront placés en confinement pendant 14 jours. La Croix-Rouge et les pompiers ont également visité les lieux pour préparer l'arrivée des ressortissants français, prévue dans la nuit de vendredi à samedi. Ce centre compte 140 chambres avec tout le confort ainsi qu'une piscine et un accès à une plage de galets. Le site est installé au milieu d'un parc de trois hectares au bout d'une allée résidentielle.

Un premier avion français est parti dans la nuit de mercredi à jeudi à destination de Wuhan. Il doit revenir vendredi avec 250 personnes à bord. Un second vol est prévu "plus tard dans la semaine", selon la Commission européenne, pour rapatrier d'autres Français et des ressortissants d'autres pays européens.

