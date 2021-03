Des records de température battus ce mardi en Alsace

Il a fait très chaud pour un mois de mars ce mardi en Alsace. A tel point que des records de température ont été battus. Et cela il pourrait faire encore plus chaud ce mercredi

Il a fait très très chaud en Alsace pour un mois de mars. Des records de chaleur ont été battus ce mardi sur le relief dans le Haut-Rhin selon Météo Suivi Alsace.

Il a fait 23.8 à Kruth alors que le précédent record du 16 mars 2012 était de 23.1 degrés.

Record aussi au Markstein où il a fait 18.7 degrés contre 17.5, le 17 mars 2004.

Il est donc possible de dire selon Météo Suivi Alsace, qu'il n'avait pas fait aussi chaud dans ces secteurs et à cette période de l'année depuis plus de 30 ans (date du début des relevés réguliers).

Et ce mercredi, il devrait faire encore plus chaud. De 1 à 2 degrés de plus. Et de nouveaux records possibles à Colmar (le record y est pour l'instant de 25.5 degrés le 30 mars 1989). Il pourrait faire 26 degrés ce mercredi.

Pas de record attendu en revanche du côté de Strasbourg a priori (record pour l'instant de 25.7 degrés).

Pour info, le record de température absolu pour toute l'Alsace pour un mois de mars est détenu par Mulhouse avec 26.1 degrés.