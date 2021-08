Des réductions pour les personnes vaccinées à Polygone Riviera

Certaines enseignes du centre commercial Polygone Riviera propose depuis une dizaine de jours et jusqu'à dimanche des réductions pour les personnes vaccinées. Une opération éphémère pour accompagner l'ouverture d'un centre de vaccination sans rendez-vous. Et qui reçoit un accueil mitigé.

Des places de cinéma demi-tarif ou un café à prix réduit, voilà quelques uns des avantages proposés cette semaine dans le centre commercial de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Jusqu'à dimanche, cinq enseignes proposent des réductions aux personnes qui peuvent attester avoir reçu au moins une dose. Une opération éphémère lancée par les équipes du centre commercial pour accompagner l'ouverture il y a quelques jours d'un centre de vaccination sans rendez-vous.

Un accueil mitigé

Et si ça se bouscule dans ce centre sans rendez-vous ouvert sept jours sur sept (plus de 4.000 doses injectés en 10 jours), on ne peut pas dire que les vaccinés se précipitent ensuite dans les magasins. L'opération reçoit "un accueil mitigé" nous confirme-t-on. "Le but était surtout d'encourager les restaurateurs avant l'instauration du pass sanitaire à partir de lundi".