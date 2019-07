Des repas diététiques et locaux livrés chez vous avec Eat for Health

A Montpellier (Hérault), un diététicien a lancé sa start-up en septembre 2018. Eat For Health livre à domicile des repas diététiques et issus de la production locale. Chaque mois, près de 2500 plats préparés sont livrés dans Montpellier et son agglomération.

Cuisiner ? Faire ses courses ? C'est ce que ne font plus les clients de Eat for Health. Cette start-up a été lancée en septembre 2018 par un diététicien montpelliérain (Hérault), Guillaume Blanchard. Le médecin est parti d'un constat : une fois sortis de son cabinet, les patients ont du mal à appliquer ses préconisations. Pour y remédier, il a donc créé une entreprise. En collaboration avec des producteurs locaux, un cuisiner conçoit des repas personnalisés selon les besoins et les intolérances de chaque patient. Les plats, préparés au jour le jour, sont ensuite livrés deux fois par semaine, le mardi soir et le vendredi soir.

Ces repas s'adressent à des personnes qui souhaitent perdre du poids ou suivre un régime particulier. Les clients voient dans cette entreprise un accompagnement supplémentaire à leur régime. Jean-Michel a suivi un programme de trois mois pour perdre dix kilos : _"Je n'avais jamais eu recours à ce genre de programmes avant. J'avais besoin d'être encadré pour arriver à l'objectif que je m'étais fixé."Guillaume Blanchard s'est lancé dans cette aventure pour faciliter la vie de ses patients, qui sont également des clients désormais. "C'est beaucoup plus efficace, il y a beaucoup plus de résultats que lorsqu'ils sont autonomes et doivent faire leur repas eux-mêmes." _

Glucides, lipides, protides... Un vocabulaire compliqué

Il n'est pas toujours facile de composer soi-même ses repas, en tenant compte des indications du diététicien. Glucides, lipides, taux de sucre... Jean-Michel s'est tourné vers Eat for Health également pour s'éviter d'avoir à s'arracher les cheveux en concoctant les menus. "Je ne suis pas diététicien. Pour les quantités qu'il faut de chaque élément c'est compliqué", avoue-t-il. La majorité des clients/patients louent le rapport qualité/prix. Catherine s'est fait son propre calcul, cela lui revient à sept euros par repas : "Moi je m'y retrouve. Sept euros ce n'est même pas le prix d'un plat. Et puis rien qu'au niveau gain de temps, c'est très bien." Trois formules sont possibles : un, trois ou six mois.

Eat for Health compte actuellement une trentaine de clients, soit près de 2500 repas par mois. La start-up commence à s'élargir en s'orientant vers les entreprises.