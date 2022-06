Des résultats d'analyses négatifs après une suspicion d'intoxication dans deux écoles de la Vienne

Une trentaine d'enfants ont été victimes de vomissements et de grosses fièvres fin mai, après avoir mangé à la cantine des écoles de la commune d'Ayron, dans la Vienne. Les résultats des analyses effectuées par l'Agence régionale de santé viennent de tomber, et ils sont négatifs.

Ce n'était donc pas une intoxication alimentaire. Après la découverte, fin mai, de troubles digestifs chez une trentaine d'élèves de la commune d'Ayron, dans la Vienne, l'ARS a effectué des analyses sur les repas des 19, 20 et 21 mai, et sur l'eau de la commune. L'Agence a transmis les résultats à la mairie mardi 7 juin, et ils sont négatifs. "Aucun germe n'a été retrouvé, pouvant expliquer les troubles digestifs", indique la maire Fabienne Guérin, qui assure n'avoir fait aucune rétention d'information. "Il n'y a donc aucune intoxication."

Au total, une trentaine d'enfants s'étaient plaints de douleurs abdominales, et souffraient de fièvre et de vomissements après avoir mangé à la cantine des deux écoles de la commune. L'un d'eux était même passé par les urgences. Cela s'expliquerait donc plutôt par un virus de type gastrique qui a contaminé les élèves. Aucune analyse complémentaire ne sera effectuée. "Pour moi, le dossier est clos", affirme la maire. L'information sera transmise aux parents ce mercredi matin.