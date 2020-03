Coronavirus : des retraités reprennent du service au CHU de Rennes

"C'est une évidence quand on est médecin" explique le docteur Pierre Betremieux. Pédiatre à la retraite depuis quatre ans et âgé de 68 ans, il a répondu sans hésiter à l'appel de l'hôpital, pour reprendre du service au Samu au CHU de Rennes. Formé en quelques heures par les équipes rennaises du Samu, il est revenu travailler sur deux ou trois vacations par semaine dans l'une des salles de crise où il répond aux appels du 15. "Il y a de très très nombreux appels, nos collègues doivent gérer les urgences, car dans cette période il y a aussi des infarctus, des urgences vitales à gérer. Nous, nous sommes là pour répondre à tous ceux qui ont des questions liées au coronavirus." Il peut s'agir d'appel de patients qui présentent des symptômes du Covid-19 ou des personnes qui ont des inquiétudes liées au virus. Pour le pédiatre, la mission au Samu "durera tant qu'il le faudra"

"Ma priorité, c'était de venir aider à l'hôpital "

Volontaire dès le déclenchement du plan blanc, Chantal Vitry a reçu un SMS lui confirmant qu'on avait besoin d'elle à l'hôpital "Je me suis rendu tout de suite disponible. J'ai prévenu les associations comme les restos du coeur où je suis bénévole. Ma priorité était de venir à l'hôpital, à plein temps". A 62 ans, Chantal Vitry est cadre supérieure de santé et elle est à la retraite depuis sept mois. Sa mission aujourd'hui au CHU : "rechercher toutes les compétences, toutes les personnes qui ont travaillé, ou qui ont été formées pour travailler dans un service de réanimation. Je peux ensuite les positionner si le service a besoins d'elles." Et les services de réanimation des hôpitaux sont les premiers concernés par cette crise sanitaire.