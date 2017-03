Des robots pour soigner les cancers du poumon à Dijon

C’est tout nouveau et c’est une première dans la grande région Bourgogne–Franche-Comté, le CHU de Dijon vient de s’équiper d’un système de chirurgie mini-invasive robot-assistée pour la prise en charge des cancers du poumon.

C’est une nouveauté au CHU Dijon Bourgogne, les patients souffrant d’un cancer du poumon de stade précoce se voient désormais proposer une lobectomie par voie mini-invasive robot-assistée.

Qu’est ce qu’une lobectomie ?

Une lobectomie consiste à enlever un lobe pulmonaire, le plus souvent pour retirer un cancer du poumon et la zone de poumon située immédiatement autour. Une opération lourde dont cette nouvelle technique permet d’améliorer les suites opératoires, de diminuer le temps d’hospitalisation et une meilleure récupération pour les patients

radio des poumons (illustration) © Maxppp - CARO LAURENT

Une technique récente

En France, la lobectomie robot-assistée n’est pratiquée que dans une dizaine d’établissements et, en Bourgogne Franche-Comté, seulement au CHU de Dijon.

Cette nouvelle technique, réalisée par le Docteur Pierre-Benoît PAGES, présente beaucoup d’avantages pour les patients puisqu’elle permet « une incision limitée, elle permet de diminuer les douleurs liées à ce type d’intervention mais aussi les risques de complications respiratoires. Elle favorise un retour à domicile plus précoce, dans les mêmes conditions de sécurité »

En améliorant les capacités de récupération des patients, cette technique apparaît également comme plus favorable pour la suite de la prise en charge et les traitements complémentaires éventuels, type chimiothérapie. En tout point, la lobectomie robot-assistée représente ainsi un bénéfice certain pour les patients.

Dans son communiqué, le CHU précice que « dans un délai de six mois à un an, l’emploi du robot chirurgical dans le domaine des cancers thoraciques verra son usage s’amplifier, ouvrant des perspectives nouvelles et inexistantes jusqu’alors. Il permettra notamment de traiter des tumeurs plus complexes. »