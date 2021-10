Des sages-femmes Béarnaise et Bigordanne rejoignent la mobilisation nationale à Paris

Après un appel national à la mobilisation, plusieurs sages-femmes Béarnaise et Bigordanne se rendent à Paris ce jeudi 7 octobre 2021 pour manifester. Elles demandent notamment plus de personnel en salle d'accouchement et plus de reconnaissance de leurs compétences.

L'Union Nationale et Syndicale des sages-femmes appelle toutes les sages-femmes à faire grève ce 7 octobre 2021 et à participer à la manifestation nationale. Photo d'illustration.

Les sages-femmes Béarnaise et Bigordanne sont à bout. Elles sont une vingtaine à rejoindre la capitale ce jeudi 7 octobre 2021 pour manifester. Ces sages-femmes prennent part au mouvement de grève national lancé par l'Union Nationale et Syndicale des sages-femmes.

Depuis le début de l'année, les sages-femmes se sont mobilisées à plusieurs reprises. Elles réclament de meilleures conditions de travail, une revalorisation de leurs salaires et une reconnaissance de leur statut médical. Aujourd'hui, elles sont "en code noir", alerte Florence Gardères, sage-femme libérale dans le secteur d'Oloron-Sainte-Marie et de Laruns.

Florence Gardères à quitté son poste de sage-femme hospitalière il y a deux ans, après treize années de service, à cause de la dégradation des conditions de travail. "À partir du moment où l'on n'arrive plus à passer le temps suffisant auprès d'une patiente, et qu'à la fin de sa garde, on se dit que notre travail n'a pas été bon, ça ne vaut pas la peine de rester", explique la sage-femme.

On se dit qu'on ne veut pas rentrer avec la boule au ventre le soir - Florence Gardères, sage-femme libérale

Les sages-femmes réclament plus de moyens matériels et humains afin de pouvoir travailler correctement. "Parfois, on peut se faire peur, raconte Florence Gardères, parce que plutôt que de passer voir notre patiente au bout d'un quart d'heure, on passe au bout d'une heure. Pendant cette heure-là, le rythme cardiaque du bébé peut se dégrader et du coup la prise en charge peut-être retardée."

Elles dénoncent des conditions de travail qui mettent en péril la sécurité de leurs patientes. "J'avoue que quand j'ai fais mes dernière gardes à l'hôpital, le soir quand je rentrais chez moi, je me disais "ouf, il ne m'est rien arrivé de grave, je ne suis pas passé à côté de quelque chose", confie Florence Gardères.

Un sentiment que partagent ses collèges, comme Clémence Caillol, sage-femme à l'Hôpital de Pau depuis huit ans. "Je ne peux pas donner toute l'attention que je voudrais a mes patientes et toute l'attention médicale aussi, parce que je ne peux pas me couper en quatre. C'est extrêmement frustrant. Il y a des situations particulières à l'hôpital, avec des femmes qui vont accoucher très prématurément par exemple, et si je n'ai pas de temps à leur accorder, je ne vois pas à quoi ça sert de faire ce métier aujourd'hui", explique la sage-femme paloise.

Des conditions de travail qui pèse sur le traitement des patientes, mais aussi sur le morale des sages-femmes, explique Clémence Caillot : "Souvent, on ne prend pas de pause pour manger ou pour aller faire pipi. Les sages-femmes sont en burn-out. Travailler dans ces conditions, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a une fuite des sages-femmes de l'hôpital public, elles ne veulent plus travailler dans ces conditions."

On est arrivé à un point de non-retour, soit on arrive a changer les choses, soit le métier de sage-femme va disparaître - Clémence Caillol, sage-femme à l'hôpital de Pau

Parmi leurs revendications, les sages-femmes demandent une revalorisation salariale. "Nos champs de compétence et de responsabilités se sont étendus avec le temps, mais les salaires n'ont pas bougé depuis des années", déplore Rachel Cazette, sage-femme libérale à Oloron-Sainte-Marie.

Cela explique le manque de personnel dans les hôpitaux, d'après Clémence Caillol : "L'hôpital ne recrute plus de sages-femmes, car il n'est plus attractif. La rémunération n'est plus en adéquation avec notre responsabilité et notre charge de travail. C'est une vraie problématique. Cet été, avec les congés annuels, il y a eu de gros soucis de recrutement, ce qui fait que nous sommes rappelées sur nos temps de repos pour remplacer. Ça a un coût physique et psychologique", affirme-t-elle.

Aujourd'hui, on compte plus de 23 000 sages-femmes en France. Depuis plusieurs années, elles réclament reconnaissance et moyens.

