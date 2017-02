Des sages-femmes du Pole Santé Vinci à Chambray-les-Tours saisissent la justice pour obtenir des embauches

18 sages-femmes du Pole Santé Vinci à Chambray-les-Tours estiment que, faute de personnel, il y a un danger immédiat, dans cette maternité où sont nés, l'an dernier, 40% des bébés d'Indre-et-Loire. La direction affirme être dans les règles.

18 sages-femmes du Pole Santé Vinci de Chambray les Tours ont saisi la justice pour demander 3 embauches supplémentaires. Elles parlent "d'un danger immédiat", causé par le manque de personnel. Il y a pour le moment 13 salariés en salle de naissance, c'est qui est insuffisant pour prodiguer des soins de qualités, selon les membres du collectif. Elles affirment qu'elles compensent par des heures supplémentaires, ce qui provoque de "grosses souffrance au travail".

"Il nous manque des paires de bras. C'est un peu comme à l'hôpital, dans les services d'urgence. On se retrouve avec une activité très irrégulière, et on s'est rendu compte que lorsqu'on a des pics d'activité très forts, on a du mal à organiser nos soins et nos surveillances" Une porte-parole du collectif