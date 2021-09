Des sages-femmes en grève dans l'Hérault

Du 24 au 26 septembre 2021, les sages-femmes étaient appelés à la grève, sur tout le territoire. Dans l'Hérault, le mouvement a été suivi, notamment au Centre Hospitalier de Béziers et au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. Côté libéral, 30 des 130 cabinets du département ont fermé, selon l'ONSSF (Organisation nationale des syndicats de sages-femmes).

Ce mouvement de grève est une réponse au dernier rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui reste, pour les grévistes, insuffisant. Premièrement, selon ce document, seules les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital vont gagner une revalorisation salariale, et celle-ci reste légère (100 euros + 100 euros de prime). Deuxièmement, leur métier n'est toujours pas reconnu, à leurs yeux, comme profession médicale. Il l'est légalement mais sans les avantages, par exemple sans le salaire qui va avec ou la possibilité de faire des dépassements d'honoraire.

Carla Charlot-Pisoni est membre de l'Ordre des Sages-femmes de l'Hérault. Elle exerce à Castries, dans un cabinet libéral. Pour elle, son salaire ne reflète pas ses journées surchargées. "On fait du suivi de grossesse, on s'occupe de la femme et de son bébé après l'accouchement, on intervient à domicile, on fait de la rééducation périnatale et, en plus, on fait du suivi de prévention, énumère-t-elle. Demandez autour de vous. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, se tournent vers une sage-femme pour le suivi gynécologique"

"On a envie d'être un peu reconnues..." - Carla Charlot-Pisoni, membre de l'Ordre des sages-femmes de l'Hérault.

Par ailleurs, selon elle, la revalorisation annoncée à l'hôpital est insuffisante, compte-tenu de la charge de travail. "A l'hôpital, elles ne sont pas assez nombreuses, explique Carla Charlot-Pisoni. Elles s'occupent de deux ou trois femmes à la fois. Moi je suis une vieille sage-femme. Au début, je pouvais accompagner les femmes. Aujourd'hui, il n'y a que le papa avec elles. Nous, on passe une fois par heure, et encore."

Une nouvelle mobilisation nationale est prévue le 7 octobre avec une manifestation organisée sur Paris.

"À l'hôpital, les sages-femmes deviennent maltraitantes" - Carla Charlot-Pisoni, membre de l'Ordre des sages-femmes de l'Hérault