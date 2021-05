Des salariés de la Croix-Rouge à Amiens sont missionnés par l'ARS pour distribuer des auto-tests en terrasses

Depuis 2 semaines, l'Agence Régionale de Santé (ARS) missionne des salariés de la Croix-Rouge à Amiens pour distribuer des auto-tests et faire de la prévention auprès des personnes dans les centres de vaccination et en terrasses.

Les salariés de la Croix-Rouge ont déballé 700 auto-tests de leurs cartons cet après-midi pour les distribuer gratuitement sur un stand, en face de la place du don, à Saint-Leu, pendant que deux salariés vont de table en table pour faire de la prévention et répondre aux questions des personnes.

Une mission de l'ARS : "on se rend compte qu'il y a un afflux de personnes donc l'objectif c'est d'aller vers les gens, de leur rappeler les gestes barrières et leur distribuer des auto-tests. Le principe est de les inciter à s'auto-tester avant de se réunir et leur faire comprendre que c'est plus sécurisé", explique Maxence Wicke, coordinateur départemental dans la Somme pour les médiateurs lutte anti-covid de la Croix-Rouge.

Ceux qui ont reçu une première dose de vaccin refusent dans un premier temps les auto-tests. Les plus jeunes sont très réceptifs à cette action. Angélique, salariée de la Croix-Rouge, répond aussi à des questions de santé pour rappeler la nécessité des auto-tests, première dose ou non d'un vaccin : "C'est bien qu'ils sachent qu'ils peuvent se tester dans les jours à venir, après avoir profité des terrasses. Il faut leur rappeler sans cesse que c'est nécessaire et inoffensif de se tester. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de boire en terrasses que le virus est derrière eux."

Les auto-tests distribués sont valables jusqu'en 2022. D'autres opérations de préventions sont prévues dans les centres de vaccination de Rue et Doullens la semaine prochaine.