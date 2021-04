Des scientifiques d'Apt préparent un traitement du coronavirus à base de champignon

Un institut scientifique d'Apt (Vaucluse) propose de stopper la reproduction du coronavirus avec des molécules de champignon. Le traitement pourrait être administré aux malades récemment infectés. Les molécules sont en cours de tests in vitro à l'institut Pasteur.

L'institut Pasteur teste une molécule découverte à Apt pour freiner la contagion du coronavirus.

Le laboratoire privé IRSEA a découvert qu'une molécule de champignon pourrait stopper la reproduction du virus dans le corps d'une personne récemment infectée par le coronavirus.

L'Institut de Recherche en Sémiochimie et Éthologie Appliquée précise qu'il ne s'agit pas d'un vaccin mais la soixantaine de chercheurs d'Apt espère qu'après plusieurs mois de tests avec l'institut Pasteur, ils pourront s'associer avec un laboratoire pharmaceutique pour proposer un traitement.

Molécules de champignon pour stopper la reproduction du coronavirus

Le laboratoire d'Apt est spécialisé dans la recherche dans la nature d'amélioration du système immunitaire. Le fondateur de l'IRSEA Patrick Pageat explique que les scientifiques "ont trouvé chez des champignons une série de substances qui sont capables de rentrer à l'intérieur du virus pour le bloquer, particulièrement empêcher la polymérase et la protéase, les enzymes qui permettent à un virus de se reproduire et de construire son enveloppe".

Traiter rapidement pour faire disparaitre le virus

Le scientifique Patrick Pageard précise que "le traitement sera administré dans la première phase de la maladie quand le virus vient d'entrer dans l'organisme. Les phases de complication ne sont pas la cible de ce traitement. Si vous avez chopé le virus dans le métro, on va vous administrer le traitement tout de suite pour stopper la maladie_. L_e virus a beau avoir injecté son programme de fabrication, cette fabrication ne se fait pas et le virus dégénère et disparait".

Tests in vitro à l'institut Pasteur

Pour l'instant, les molécules de champignon détextées par l'IRSEA sont en phase de test : "on a signé une convention de coopération avec l'institut Pasteur qui fait les derniers tests in vitro de cellules en culture". Patrick Pageard confie que "la période est excitante et stressante. Ce sont cinq semaines de suspens avant de lancer un protocole de tests obligatoires sur des animaux avant d'envisager des essais sur des humains".

Le scientifique souligne qu'à Apt, son équipe d'une soixantaine de scientifiques a "fait le travail pour distinguer les molécules intéressantes. Nous devrons nous allier à une structure pharmaceutique car notre institut de recherche n'a pas les capacités financières d'amener le produit jusqu'à la mise sur le marché".