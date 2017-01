Des scientifiques de Saint-Étienne et Thomas Pesquet luttent contre l'ostéoporose

L'astronaute Thomas Pesquet va profiter de son voyage dans l'espace pour expérimenter des traitements contre l'ostéoporose. Il aidé par une équipe de chercheurs Stéphanois.

C'est une équipe de choc qui va travailler ensemble. Thomas Pesquet et une équipe de scientifique de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) vont lutter contre l'ostéoporose. Pendant 6 mois , le spationaute va être en apesanteur sans marcher. A son retour sur terre on doit suivre comment son corps et son squelette se rétablisse après son voyage spatiale. Les astronautes ont leurs os qui se fragilisent après un séjour dans l'espace alors qu'ils sont jeunes.

Un exemple de scanner que va utiliser Thomas Pesquet © Radio France - Lloyd Chéry

Laurence Vico-Pouget de l'Inserm qui est directrice de cette équipe de recherche, explique : "Ils ont un taux anormal de calcium dans leurs urines. Nous observons un processus de vieillissement en accéléré et on se rapproche des problèmes d'ostéoporose sur terre."

On insère le bras ou la jambe pour que l'analyse commence © Radio France - Lloyd Chéry

Il s'agit d'une maladie osseuse qui fragilise les os à tel point que les risques de fracture augmentent. L'ostéoporose évolue avec le vieillissement et touche fréquemment les femmes après la ménopause, mais aussi les hommes après 65 ans. C'est sur un super scanner XtremeCT que vont se faire les recherches. La machine est la plus précise au monde pour analyser les squelettes et voir les dommages. Thomas Pesquet devrait être suivi pendant un an et demis sur cette machine.