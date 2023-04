Des scientifiques expliquent les phénomènes OVNIS à des lycéens clermontois

Les élèves du lycée Massillon à Clermont-Ferrand ont reçu la visite exceptionnelle de Vincent Costes, ingénieur au Centre national d'études spatiales (CNES) et chef du GEIPAN . Le GEIPAN est un service qui dépend du CNES et qui étudie les phénomènes aérospatiaux non-identifiés, autrement dit, les ovnis !

Vincent Costes, directeur du GEIPAN, en pleine explication devant les élèves du lycée Massillon à Clermont-Ferrand. © Radio France - Lauriane Havard

Près de 700 témoignages reçus par le GEIPAN en 2022

Vous avez peut-être déjà cru voir un ovni, un objet volant non-identifié, au-dessous de votre tête. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. En 2022, le GEIPAN a reçu près de 700 témoignages. "Sur ces 700 témoignages, on a traité réellement 100 dossiers, car pour le reste ça a été analysé rapidement" explique Vincent Costes, ingénieur et directeur du service GEIPAN. Devant les lycéens clermontois, il prend en exemple une photo envoyée par un témoin, persuadé d'avoir vu un ovni. "En fait, il s'agissait d'un hélicoptère, mais parfois selon le point de vue de la personne, la lumière ou d'autres facteurs, l'interprétation est différente. A nous donc d'analyser ce type d'images."

C'est encore un "fantasme"

L'objectif du GEIPAN est de collecter et d'analyser ces phénomènes aérospatiaux non-identifiés. Il s'agit d'un vrai travail scientifique. "Pour cela, on travaille avec de nombreux partenaires, notamment l'armée de l'air et les services météorologiques" précise Vincent Costes, directeur du GEIPAN. Cette rencontre a passionné Quitterie, lycéenne en classe de seconde. "C'était très intéressant, on réalise à quel point c'est encore un fantasme, car au final, ils trouvent à chaque fois des explications rationnelles". Pour Vincent Costes, chaque cas est différent et mérite un intérêt et une curiosité. Son service, le GEIPAN, est désormais davantage connu grâce à la série OVNI(s) , dans laquelle l'acteur français Melvil Poupaud incarne le rôle de directeur. "Même avec les côtés humoristiques et loufoques de cette série, ça n'enlève rien au fait que ça montre le travail qu'on fait au GEIPAN" dit en souriant Vincent Costes.

L'ingénieur et directeur du GEIPAN Vincent Costes donne une conférence ce jeudi soir à Polydôme, à l'invitation de Nicolas Laporte, astrophysicien originaire de Chamalières dans le Puy-de-Dôme.