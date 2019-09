Des séances de sport sur ordonnance

Brûlon, Noyen-sur-Sarthe, France

"Ca marche très bien !". Bertrand Agesne, responsable du service des sports de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen dresse un bilan positif de la première année d'existence de la maison sport-santé. "On a fait le constat que notre territoire était sous-doté en équipement sportifs adaptés. Cette maison sport-santé a la particularité d'accueillir des sportifs mais aussi des patients". Des patients qui souffrent d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou de cancer en rémission. "Ce sont les médecins du secteur qui font une ordonnance. Le patient est pris en charge intégralement pendant trois mois. Il est encadré par un coach APAS (Activité Physiques Adaptées et Santé) avec un suivi médical régulier". Les médecins prescrivent ces séances pour le bien-être physique et psychique du patient ajoute Bertrand Agesne. "Elles font partie du protocole de soins."

Bertrand Agesne, responsable du service des sports de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen Copier

18,4% des ados français sont en surcharge pondérale ou sont obèses

11 patients ont participé à ces séances depuis un an. "Cà marche bien" se félicite Bertrand Agesne. " La plupart des patients ont choisi de continuer le sport au delà des trois mois prescrits par les médecins". Parmi eux, il y a des personnes en surpoids. Un récent rapport du ministère de la santé montrait que 18.4 % des 14-15 ans souffrent de surcharge pondérale voire d'obésité. Et le secteur de Brûlon n'échappe à la règle reconnait Bertrand Agesne.

200 m² d'équipements sportifs

Mais cette maison sport santé n'est pas réservé qu'aux malades. Elle dispose de nombreux équipements : des rameurs, des vélos elliptiques, des tapis de course, des bancs de musculation... Elle est située en pleine zone industrielle où travaillent 700 personnes. Certains employés profitent de la pause déjeuner pour faire un peu d'activité physique.

Espace Sport Santé est ouvert : le mardi et le jeudi de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à 19 h. Le mercredi de 12 h à 14 h.