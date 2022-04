Des séances pour dépister le mal de dos chez les enfants organisées dans le Loiret

Afin de prévenir le mal de dos chez les plus jeunes, des séances avec des kinésithérapeutes sont proposées au 8 - 12 ans jusqu'à fin mai les mercredis après-midi à Orléans, Montargis, et Gien.

Ce sont des douleurs qui vous sont peut-être familières : un mal de dos plus ou moins persistant et aigu. Pour les dépister au mieux chez les plus jeunes, des consultations avec des kinésithérapeutes sont proposés dans le Loiret par l'Assurance maladie, en partenariat avec l'Union régionale des professionnels de santé (URPS). C'est la troisième édition de l'opération "Protège ton dos", déclinée tous les mercredis après-midi. Elle s'adresse notamment à ceux qui n'ont pas de médecins traitants, et qui sont donc moins à même de dépister d'éventuels problèmes de dos.

"Sortir des clichés et dédramatiser"

Selon l'URPS, jusqu’à 50% des 8 - 12 ans "présentent ou présenteront durant leur scolarité des douleurs vertébrales". Pour autant, il ne s'agit pas de dramatiser cette situation explique Jérémy, kinésithérapeute qui participe à l'opération : "L'idée c'est aussi de sortir un peu des clichés, et de dédramatiser certaines croyances. Notamment quand au port du cartable, car il est souvent blâmé à ce sujet, alors que l'on se rend compte au niveau d'études qui ont été faites à l'international on a réussi à démontrer que le poids du cartable n'était pas forcément un facteur de risque de développer des douleurs rachidiennes pour l'enfant". Selon ce professionnel de santé, le facteur de risque se situe plutôt au niveau du manque d'activité physique et de la sédentarité. Il encourage donc, suivant les recommandations de la Haute autorité de santé, à effectuer 60 minutes de sport par jour.

Des consultations encore possibles à Gien

Les prochaines séances de consultations proposées auront lieu les mercredis 4, 11, et 18 mais. À Orléans et à Montargis, tout est complet, mais il reste encore de la place à Gien. Les rendez-vous se déroulent dans les locaux de la CPAM, de 13h45 à 17h. L'inscription peut se faire via internet.