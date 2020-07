"Des signes que le virus circule plus vite", l'Agence régionale de santé appelle à la prudence dans l'Hérault

L'Agence régionale de santé Occitanie appelle à la plus grande vigilance, à plus forte raison dans les secteurs les plus touristiques.

Faut-il craindre une reprise de l'épidémie en France ? Alors que le taux de reproduction du virus repart à la hausse dans plusieurs régions, et notamment la Bretagne, en Occitanie la situation est maîtrisée. On dénombre actuellement deux cas pour 100.000 habitants, quand le seuil d'alerte est à 50, comme en Mayenne ces derniers jours. Malgré tout l'Agence régionale de santé appelle à la plus grande vigilance.

Sept clusters

"On voit beaucoup de petits points clignoter. En l'occurrence on compte sept clusters dans la région, surtout dans le Gard et en Haute-Garonne, explique Pierre Ricordeau directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie. Des petits "feux" qui sont maîtrisés mais qui montrent que le virus circule plus vite qu'il y a quelques semaines. Donc il faut rester extrêmement vigilant." Autrement dit, respect des gestes barrière, port du masque et "_en cas de symptômes_, aller chez son médecin se faire prescrire un test pour se faire dépister pour casser la chaîne de contamination. Sinon la situation pourrait basculer, surtout dans une zone touristique comme la nôtre."

"Des petits "feux" qui montrent que le virus circule plus vite qu'il y a quelques semaines." Pierre Ricordeau Copier

Deux nouvelles hospitalisations

Une quinzaine de personnes sont déclarées positives chaque jour en moyenne dans la région et ce chiffre là est stable. En ce qui concerne les hospitalisations, leur nombre n'a cessé de reculer depuis la fin du confinement. "Il ne restait plus que 2 patients la semaine dernière dans les hôpitaux, raconte Alexandre Pascal directeur de l'ARS 34. Et là... on a enregistré deux entrées ces derniers jours dont une en réanimation.. Le dernier patient en "réa" était sorti mi juin. Donc vigilance parce que le virus est toujours là et sa gravité aussi puisqu'on peut se retrouver en réanimation".

De l'importance du dépistage. Alexandre Pascal, ARS de l'Hérault Copier

1.300 tests/jour

L'ARS incite au dépistage dès les premiers doutes. Pour l'instant, 1.300 tests sont réalisés quotidiennement dans l'Hérault, mais le département est en capacité d'en réaliser 7.000.

En valeur absolue, on a constaté une hausse un nombre de cas positifs tout récemment : "les semaines précédentes on avait entre 0 et 3 cas positifs par jour dans l'Hérault. Là depuis une semaine on est entre 6 et 8 par jour mais le taux de positivité reste identique à hauteur de 1 % maximum. C'est le nombre de dépistages qui augmente. Mais une fois de plus ça veut dire aussi que le virus circule!"

En cas de doute, voici la procédure à suivre selon Alexandre pascal (ARS) Copier

à lire aussi Coronavirus : le Nord est le département qui compte le plus de clusters en France