Coronavirus : des sites dédiés à la vaccination des enfants ouverts dès lundi en Haute-Garonne

Le comité consultatif national d'éthique, a approuvé, ce vendredi, l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans. Il insiste sur l'importance de laisser le choix aux parents, et exclut d'impose run pass sanitaire aux enfants. Le gouvernement préconise déjà de vacciner les 360.000 enfants "à risque" de développer une forme grave depuis le 15 décembre.

En Haute-Garonne, une offre sur rendez-vous dédiée pour tous les enfants de 5 à 11 ans va être ouverte à compter du lundi 20 décembre au sein des centres de vaccination de :

CHU de Toulouse

Lespinasse

Villefranche de Lauragais

Montastruc-La-Conseillère

La Daurade à partir du 27 décembre

Cette nouvelle campagne de vaccination sera réalisée avec le vaccin Pfizer-BioNtech dans sa version pédiatrique. Cette offre s’étoffera progressivement avec la semaine suivante, la possibilité de faire vacciner son enfant par son médecin traitant et l’ouverture de lignes dédiées sur de nouveaux centres de vaccination.

Pas de rendez-vous obligatoire pour les soignants

Pour rappel, dans les 12 centres de vaccination actuels, les personnes de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner sans rendez-vous jusqu’au 31 décembre, au moins. Concernant les professionnels de santé et tous les professionnels soumis à obligation vaccinale, ils pourront également dès lundi se présenter dans les centres pour une vaccination de rappel sans rendez-vous. Au hall 8 du vaccinodrome de Toulouse, ils sont invités à se présenter avec une carte professionnelle entre 11h et 12h30 ou entre 14h et 17h.