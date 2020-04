Vingt-cinq soignants de la Polyclinique de Limoges et de la clinique des Cèdres de Brive sont partis, dimanche et ce lundi, renforcer les équipes soignantes de la région parisienne. La plupart seront affectés en réanimation pour prendre en charge des patients lourdement atteints du Covid-19.

Des soignants des cliniques de Limoges et Brive partent renforcer les hôpitaux de région parisienne

Ils sont 25 au total, tous volontaires et motivés. Ces personnels soignants de la Polyclinique de Limoges et de la Clinique des Cèdres de Brive sont partis, hier dimanche et ce lundi, en direction d'hôpitaux de l'APHP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) en région parisienne, afin de renforcer les équipes médicales face à l'épidémie de Covid-19.

Des personnels formés aux soins les plus lourds

A Brive, 10 personnels soignants de la Clinique des Cèdres (infirmières, aides-soignantes et préparatrice en pharmacie) ont pris le départ en direction de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Cet établissement vient d'ouvrir une nouvelle aile de réanimation pour faire face à l'afflux de patients lourdement atteints.

L'hôpital Henri-Mondor est également l'un des points de chute des 15 soignants de la Polyclinique de Limoges, dont certains seront également affectés en Seine-Saint-Denis.

Tous ces agents sont issus de services ou de formations leur permettant d'intervenir dans des services de soins lourds, tels que réanimation, salles de réveil, blocs opératoires etc...

Les soignants de Brive sont montés avec l'autocar du CAB !

A Brive, le départ pour cette mission a pris une tournure un peu particulière suite à l'annulation du train que devaient prendre les 10 soignants de la clinique des Cèdres. Du coup, le trajet s'est fait à bord de l'autocar du CA Brive, qui sert aux déplacements de l'équipe en Top 14, et que le club a mis à disposition de cette équipe de soignants en quelques heures.

Par ailleurs, trois médecins-anesthésistes de la Polyclinique de Limoges sont également partis prêter main forte à Mulhouse.