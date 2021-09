Des soignants du Var non-vaccinés se présenteront au travail ce mercredi

L’obligation vaccinale, annoncée mi-juillet par Emmanuel Macron, entre en vigueur ce mercredi 15 septembre 2021. Agents hospitaliers, salariés des Ehpad, pompiers, ambulanciers et aides à domicile pourront être suspendus, sans rémunération, s'ils n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Stéphanie, aide-soignante à Draguignan

La jeune femme n’est pas "opposée à la vaccination mais à l’obligation vaccinale". Sans vaccin, cette aide-soignante de Draguignan se présentera quand-même ce mercredi dans son service : "Oui je vais y aller car, n’oublions qu’au-delà de la crise sanitaire, nos hôpitaux manquent énormément de personnel. Est-ce que mon chef de service va m’accepter ou va-t-on me demander de rentrer chez moi ? Je n’en sais rien." La Varoise sait que son absence pourrait peser sur ses collègues mais "c’est déjà notre quotidien de pallier le manque d’effectif."

Cyril, aide-soignant à Hyères

Cyril, autre aide-soignant non-vacciné, travaille dans un hôpital de Hyères. Il s’attend lui aussi "à rentrer rapidement chez lui" ce mercredi matin puisqu’il ne pourra pas présenter de schéma vaccinal : "C’est _le saut dans le vide_. Ma femme travaille également à l’hôpital, elle non plus n’est pas vaccinée. On se retrouve donc sans solde avec une famille à nourrir mais je suis prêt à ça car pour moi c’est fondamental d’avoir le choix. Là, on ne l’a pas, c’est donc du chantage, ce n’est pas possible pour moi."

Congés, RTT ou jours de récupération pour d'autres

D'autres agents ont côté décidé de poser des congés ou des RTT à partir de ce 15 septembre. D’autres vont récupérer leurs heures supplémentaires. "Après cette période, la direction a trois jours pour les recevoir et leur signifier officiellement leur suspension" explique Isabelle Godard de la CGT-Santé 83.