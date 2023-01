"Des soignants m'interpellaient en pleurant" : les urgences de Fréjus menacées de fermeture plusieurs jours

Les urgences du centre hospitalier intercommunal de Fréjus vont-elles fermer pendant trois jours à partir de ce mercredi ? C'est très probable, en raison de "l'épuisement" des personnels soignants, selon les syndicats. La décision sera prise ce mardi soir, à l'issue d'un conseil de surveillance de l'hôpital. Benoît Kervella, secrétaire général Force Ouvrière à l'hôpital de Fréjus est l'invité de France Bleu Provence ce mardi matin.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Provence : Vous tirez la sonnette d'alarme sur les urgences de l'hôpital Bonnet à Fréjus. Vous dites que c'est du jamais vu. Que se passe t-il aux urgences ?

Benoît Kervella : Cela fait des années que les soignants subissent par exemple des locaux qui sont bien trop exigus pour leur permettre d'effectuer des soins et des bonnes prises en charge à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. A Fréjus, on subit la saisonnalité, avec des urgences en permanence très chargées et énormément de passages.

Il est arrivé il y a déjà quinze jours un événement un peu particulier. Les médecins se sont mis en grève, donc une bonne partie de l'activité a été reportée sur les urgences de Fréjus. Cela a été pour les soignants ce qu'ils appellent le "jeudi noir". C'est à dire que que vous n'aviez plus du tout de places dans toutes les urgences, avec des brancards partout, des patients sur des lits de camp, ce qu'on appelle des lits picots avec piliers en toile tendue et des patients à même le sol. Il fallait circuler ne pas chassés dans le service car il y avait des brancards partout.

J'ai été interpellé par des patients et aussi par des soignants qui m'interpellaient en pleurant en me disant : "regardez ce que je fais", parce qu'on est en train de s'occuper de personnes âgées qui n'étaient pas dans le bon service et qui souffraient et qui étaient au milieu de cette cohue. Il y a énormément de souffrance et des prises en charge dégradées.

France Bleu Provence : Plus que la cohue, c'était le chaos. On peut dire ça comme ça. Le personnel pourrait donc se mettre en arrêt de travail à partir de demain mercredi. Qu'est ce que vous réclamez ?

Benoît Kervella : De toute urgence, des moyens matériels et des moyens humains. Pour l'instant, pour prendre correctement en charge les patients, il manque médecins, infirmiers, aides soignants à toute heure dans toute la chaîne de soins.

France Bleu Provence : S'il manque beaucoup de personnel, c'est peut-être aussi car ils sont épuisés et qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie ?

Benoît Kervella : Pour le coup, aux urgences particulièrement, l'absentéisme n'est pas l'essentiel de leur problématique.

ils tiennent le coup malgré tout ça, et ils sont très solidaires. Il y a une équipe assez jeune, solidaire, avec une vocation. Mais malgré tout, ils sont trop peu, avec des manques de moyens en matériel par exemple. Ils ont encore des brancards sur lesquels il y a des matelas qui sont déchirés, des pieds de perfusion qui ne roulent pas... Ce sont toutes ces choses là qui embolissent leurs journées de travail. Les urgences sont ausi trop petites en terme de dimensionnement, avec des locaux bien trop petits.

France Bleu Provence * : Il y a un projet de rénovation justement pour 2027, mais vous dites bien qu' on ne peut pas attendre jusque là.*

Benoît Kervella : Ce qui a manqué pour cette crise et ce jeudi précisément, ce sont des patients qui n'ont pas pu être montés dans les services dans lesquels ils auraient dû être pris en charge en fonction de leur pathologie. Ce qu'il a manqué, ce sont des lits. La structure en elle même des urgences est actuellement est déjà trop petite, et à l'issue des travaux en 2027, on arrivera à peine à ce qu'il faudra en terme de capacité des urgences pour accueillir correctement les patients par rapport à la taille du bassin de population dans la région Fréjus Saint-Raphaël. Une fois que les urgences seront refaites, derrière, on n'aura pas plus de lits, ce qu'on appelle de lits "d'aval", c'est à dire des lits qui permettent de mettre les patients dans les bons services.