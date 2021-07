Des soignants manifestent contre la vaccination obligatoire à Perpignan

Depuis lundi soir et les annonces d'Emmanuel Macron, les soignants sont en colère. À Perpignan, ce mercredi matin, ils étaient plusieurs dizaines rassemblés devant l'hôpital. Ces soignants catalans protestaient, entre autres, contre l'obligation vaccinale anti-Covid. La vaccination est désormais obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Devant l'hôpital, les soignants ont été rejoints par des gilets jaunes. Ils ont également reçu le soutien de nombreux automobilistes, qui klaxonnaient.

