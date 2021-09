Des soignants manifestent devant l'hôpital d'Avranches contre l'obligation vaccinale

Une centaine de soignants et d'habitants du sud-Manche disent non au à l'obligation vaccinale devant l'hôpital d'Avranches ce mardi 14 septembre

Dès mercredi 15 septembre, les professionnels de santé devront avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 pour continuer à exercer et toucher leur salaire. Le cas échéant, ils seront suspendus. Cela s'applique aux personnels des hôpitaux et des maisons de retraite, aux pompiers, ambulanciers et aides à domicile.

A la veille de cette échéance, la CGT-Santé a appelé à des rassemblements en France et à une grève illimitée. Ce mardi 14 septembre, une centaine de soignants et d'habitants du sud-Manche se sont réunis devant l'hôpital d'Avranches.

Parmi eux, de nombreux personnels para-médicaux, des infirmières, des aides-soignants, du personnel administratif des hôpitaux d'Avranches, Granville, Saint-Hilaire-du-Harcouët ou Pontorson, certains vaccinés, d'autres non, mais tous opposés à l'obligation et surtout à la sanction : la suspension sans salaire.

Rassemblement devant l'hôpital d'Avranches ce mardi 14 septembre © Radio France - Lucie THUILLET

Entre révolte et stress

"Je suis en colère, je suis révoltée, on ne nous laisse pas le choix et en plus, si on n'est pas vacciné, on est suspendu. Beaucoup de gens vont se faire vacciner parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre sans salaire. Je ne suis pas vaccinée, je suis déchirée, je ne sais pas ce que je vais faire", raconte une infirmière de l'hôpital de Granville, présente dans cette manifestation.

Témoignage d'infirmières et d'aides-soignantes de l'hôpital Avranches-Granville opposées à l'obligation vaccinale Copier

D'autres, à contrecoeur, ont pris rendez-vous ce mercredi pour recevoir leur première injection comme Lisa, infirmière à Avranches : "j'ai vraiment peur de ce vaccin qui sort du chapeau et qui a été fait en six mois, j'ai pas confiance. Mais avec la pression du salaire - moi j'ai trois gamins, un crédit immobilier, un crédit voiture - c'est comme ça qu'ils nous tiennent".

Il n'est pas opposé à l'idée de se faire vacciner mais rejette le principe de l'obligation : Cyril aide-soignant à Pontorson sera suspendu à partir de ce mercredi Copier

En chiffres. Le centre hospitalier Avranches-Granville a recensé 11 soignants non vaccinés sur 1500 agents. Ils sont 20 à l'échelle du Groupement hospitalier du sud-Manche.

Dans les hôpitaux de Saint-Lô et de Coutances, ces suspensions concernent 15 personnes sur 2000 agents.