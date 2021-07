Des soignants mayennais appellent à ne pas stigmatiser celles et ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner

Emmanuel Macron devant les Français ce lundi soir pour présenter des mesures contre le variant Delta du Covid-19, le Président de la République s'exprimera à 20h. Il va détailler les dispositifs décidés ce matin à l'Elysée lors d'un conseil de défense sanitaire exceptionnel. Parmi les pistes les plus discutés pour faire barrage à une quatrième vague : la vaccination obligatoire des soignants.

Le sujet continue de diviser au sein du milieu hospitalier. Une perspective qui provoque la colère et l'incompréhension des blouses blanches à l'hôpital de Mayenne.

La liberté de se faire vacciner ou pas doit primer explique une infirmière: "ce n'est pas en obligeant qu'on va y arriver, chacun doit y voir son propre intérêt. Si on m'avait obligée au début, j'aurais été furax!". A l'arrivée des vaccins, une de ses collègues s'est longuement posée la question. Dans la résidence senior de sa maman, les soignants ont été vaccinés et ça l'a rassurée : "j'étais contre et en fait quand j'ai vu que tout le monde était vacciné, il y avait alors peu de gens qui ont attrapé le coronavirus ou alors c'était avec des symptômes très légers".

En revanche, pour cette cuisinière dans un Ehpad du Nord-Mayenne, la question de la vaccination ne s'est pas posée : "par rapport aux résidents, c'était important pour protéger les résidents, pour me protéger et pour protéger mes enfants à la maison. Mais la vaccination doit rester quand même libre". Ces soignants et ces employés d'établissements de santé mayennais appellent à ne pas montrer du doigt celles et ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner.