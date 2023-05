Des soignants mayennais dénoncent à Nantes la dégradation de l'offre de soins en psychiatrie

A l’initiative de FO Santé Pays de la Loire, une délégation intersyndicale sera reçue par l’ARS à Nantes afin de porter les inquiétudes et des revendications concernant l’offre de soin en psychiatrie.

"Dans la région, notre département détient le triste record du nombre de tentative de suicide par habitant, et en parallèle celui du manque de professionnels" explique dans un communiqué, le syndicat FO Santé de la Mayenne. Pour dénoncer la dégradation de l'offre de soins en psychiatrie en Pays de la Loire, les soignants ligériens, dont de nombreux Mayennais, sont appelés à se mobiliser mardi 23 mai devant les locaux de l'ARS à Nantes. Une délégation sera reçue par les autorités sanitaires.

Des dizaines de postes paramédicaux vacants, des dizaines de lits fermés

"La psychiatrie a avant toute chose besoin de moyens, et cela passe notamment par la revalorisation générale des salaires pour attirer et garder nos collègues, tout comme un plan de formation sans précédent" poursuit le syndicat, qui précise qu'en Mayenne "la pénurie de personnel est sans précédent, les départs se multiplient sans que les recrues ne suffisent à les compenser.

Selon l'organisation, plus d’une trentaine de postes de paramédicaux sont vacants et seuls 8 psychiatres et 4 pédopsychiatres exercent dans tout le département.