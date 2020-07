Des soignants mulhousiens accueillis gratuitement à Morzine

Un couple d'infirmiers employés au centre hospitalier de Mulhouse et leurs deux enfants profitent cette semaine d'un séjour offert dans un hôtel 4 étoiles de Morzine (Haute-Savoie). Une initiative des professionnels du tourisme de cette commune de montagne pour remercier "les soignants" du Covid.

Le propriétaire des lieux, Eric Monné, explique que c'est un choix collectif, décidé par une vingtaine d'hôteliers-restaurateurs de la commune. Ils proposent une centaine de séjours pour les familles des personnels de santé. Au total, sept nuitées et les repas pour deux adultes et deux enfants dans des établissements trois et quatre étoiles.

Rendre hommage "aux soignants" en les invitant

"Cela n'avait pas de sens, dans une petite ville de montagne de 2800 habitants d'applaudir les soignants à 20h le soir. Il nous a semblé plus judicieux de leur rendre hommage avec cette offre de séjour" explique l'hôtelier.

Aurélie Goldschmidt est infirmière, tout comme son mari au centre hospitalier de Mulhouse, une des villes les plus touchées en mars et en avril par la pandémie. C'est en regardant, avec son époux, un site professionnel réservé aux infirmiers qu'ils ont découvert cette offre.

Après avoir transmis une copie de leur carte professionnelle, ils ont été invités gracieusement pour ce séjour d'une semaine en demi-pension. Un repos mérité après des semaines difficiles. Ce sera pour cause de planning, leur seule semaine de vacances en commun cet été.