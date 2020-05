Déconfinement : des soignants parisiens sont invités à se ressourcer en Normandie

L'idée a été lancée à Hervé Morin sur un plateau de télévision par un professeur de médecine parisien : "offrir au personnel soignant en première ligne dans le combat quelques jours de récupération". Le président de la Région Normandie a jugé l'initiative excellente, il en a parlé à Philippe Lefevre, le président de l'Umih Normandie (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), qui l'a trouvée très bonne aussi et, en 36 heures, offre était faite à Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris).

Du 29 mai au 15 juin prochain, 1.000 soignants franciliens pourront donc bénéficier de séjours pour se reposer en Normandie. A un prix imbattable : 4 jours / 3 nuits dans un hôtel 3 étoiles avec petit-déjeuner pour 50 euros. Si la personne est accompagnée de son conjoint, il lui en coûtera 10 euros de plus. Cette offre promotionnelle concernera également 500 soignants normands, qui travaillent dans les hôpitaux et les EHPAD.

Le coût réel étant de 480 euros, la Région prend en charge 280 euros et l’hôtelier 150 euros. La Région Normandie met en tout dans cette opération 140.000 euros. "C'est un geste de reconnaissance", explique Hervé Morin. Et il ajoute : "Ne nous le cachons, c'est aussi un facteur de promotion de la région, qui est dans sa tradition de générosité et d'hospitalité".

Entre 150 et 200 hôtels (principalement en Seine Maritime, dans le Calvados et la Manche) participent à ce dispositif. Pour Philippe Lefèvre, "c'est la façon de l'Umih d'applaudir les soignants". Et si l'hôtel se trouve au delà du fameux rayon de 100 kilomètres? Hervé Morin n'est pas inquiet : "On demandera au gouvernement une dérogation". Le président de Région espère aussi avec cette opération inciter les Franciliens à venir cet été passer leurs vacances en Normandie.