Des soignants terrifortains prêts à perdre leur emploi car ils ne veulent pas se faire vacciner

Les personnels soignants n'ont plus que deux jours pour recevoir une première dose de vaccin contre le Covid-19. A partir du 15 septembre, un justificatif leur sera demandé, faute de quoi ils seront suspendus, sans salaire. Si la majorité est déjà vaccinée, certains refusent, et sont prêts à perdre leur travail temporairement.

"C'est devenu un combat politique

C'est le cas d'une travailleuse sociale de l'ADAPEI 90. Elle travaille avec des adultes en situation de handicap, avec beaucoup de plaisir. Mais à partir du 15 septembre, elle sait qu'elle sera suspendue. Une décision que la mère de trois enfants a prise en accord avec son mari. "C'était une décision de famille. Je suis soutenue par mon conjoint, si ce n'était pas le cas je n'aurai pas pu me permettre, j'aurais été obligée de me faire piquer".

Ils le savent, à partir de mercredi ils devront faire plus attention en terme de dépenses. "Actuellement, on finit le mois à zéro, si on nous enlève la moitié de nos revenus, ça va être très compliqué. Mais c'était une évidence, on fera tout pour s'en sortir" assène son époux. Se serrer la ceinture donc, au nom d'une conviction profonde : "Pour moi, c'est devenu un combat politique. On nous dit qu'on a le choix, mais on nous met le couteau sous la gorge" dit la travailleuse sociale. D'autant qu'elle adore son travail : "on m'oblige à abandonner les gens pour qui je m'investis depuis un an".

Elle cherche un autre travail, en CDD, dans l'espoir qu'elle pourra rependre son travail d'ici quelques mois, si l'obligation vaccinale est levée, même si elle avoue y croire de moins en moins.

Encore du flou d'ici le 15 septembre

Mais à l'hôpital, les fonctionnaires eux ne peuvent pas chercher ailleurs pour quelques temps. Une soignante de l'Hôpital Nord Franche-Comté, très remontée contre cette obligation, s'inquiète. _"Ça va laisser des familles, des mères célibataires en détresse_. Je reçois beaucoup d'appels de personnes désespérées" explique-t-elle.

Sans compter, précise-t-elle, qu'il n'y a pour le moment rien de clair concernant la suspension. "Pour le moment, nous avons reçu un courrier nous incitant à nous vacciner avant le 15 septembre. Mais _nous n'avons eu aucun courrier officiel, donc nous irons au travail mercredi matin_, sinon c'est un abandon de poste".

De son côté, la direction de l'hôpital assure que les soignants concernés seront notifiés en temps et en heure.

Si elle est suspendue, cette soignante le dit : elle est prête à aller jusqu'au tribunal administratif. "Nous n'avons pas commis de faute grave".