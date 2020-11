Des soignants venus de la Drôme viennent épauler les équipes du HPL à Saint-Étienne

Léa Julien n'a pas hésité une seconde. Quand elle a su que le groupe Ramsay Santé cherchait des volontaires pour soutenir les équipes du HPL, elle s'est proposée, naturellement : "On a entendu que ça s'aggravait beaucoup à Saint-Étienne au niveau du Covid, qu'ils avaient beaucoup de besoin, et qu'ils croulaient sous les patients en soins intensifs ou en médecine Covid. Vu qu'ici on ne prend pas en charge pour le moment de patients Covid, j'étais partante pour prêter main forte la où il y avait besoin pour se serrer les coudes entre personnels de santé".

Cette jeune infirmière de 28 ans en poste en temps normal à la clinique La Parisière de Bourg-de-Péage, dans la Drôme (membre du groupe Ramsay santé comme le HPL) a déjà effectué trois nuits à l'hôpital privé de la Loire. Elle doit en faire quatre nouvelles dans la semaine. Après, elle verra, en fonction des besoins.

Léa Julien n'a pas été affectée dans un service Covid mais sa présence auprès des patients dont les interventions chirurgicales n'ont pas été déprogrammées est précieuse. "Je me sens utile parce que je renforce soit les équipes qui sont en arrêt, soit qui ont besoin de se reposer. Mais l'ambiance générale liée au Covid on la ressent partout. Dans les étages, la médecine Covid a pris la place de la chirurgie. On sent que les équipes sont fatiguées. Ils ont l'air contents d'avoir un peu de renfort".

En tout, 22 soignants de la Parisière sont amenés à travailler au HPL. Au printemps déjà, lors de la première vague, une dizaine de salariés de cette clinique de Bourg-de-Péage étaient parties renforcer les équipes des hôpitaux du groupe Ramsay Santé, en région parisienne cette fois.