Nancy : des experts sur les traces du moustique tigre

Une opération d'élimination a lieu cette semaine à Nancy après la découverte de deux spécimens de moustique tigre dans le quartier Blandan. L'objectif : reporter l'implantation de cet insecte agressif et vecteur de maladies tropicales. Mais aussi sensibiliser les habitants.

Ils vont visiter plus de 200 jardins en 3 jours. Des agents de la société basque Altopictus sont à Nancy cette semaine. Leur mission : repérer et détruire les éventuelles larves du redouté moustique tigre. L'insecte a été repéré pour la première fois l'été dernier rue Vauban, dans le secteur Blandan. En intervenant au printemps, les spécialistes espèrent repousser de quelques années l'implantation de ce terrible insecte qui a déjà colonisé le sud de la France et l'Alsace.

"Nettoyez vos récipients !"

Le message est clair : pour empêcher la naissance des larves, il suffit de surveiller ses récipients ! "Ne pas laisser d'eau pendant plus d'une semaine à l'air libre dans un seau, une coupelle ou un réservoir d'eau", explique Guillaume Lacour, l'un des entomologistes de l'entreprise. Une coupelle à la main, il joint le geste à la parole : "il suffit de la vider et les larves vont mourir comme des poissons hors de l'eau". Si les réservoirs ne sont pas accessibles, le technicien a une arme naturelle à sa disposition : un larvicide biologique, le BTI, une bactérie mortelle pour les futurs moustiques.

Les larves de moustique tigre n'ont besoin que de 7 jours au contact de l'eau pour se développer © Radio France - Angeline Demuynck

Car ce petit insecte noir et blanc, vecteur de maladies tropicales comme la dengue ou le chikungunya représente aussi une terrible nuisance pour les habitants des zones touchées. "C'est un moustique qui adore piquer l'homme, il pique toute la journée, vous pouvez avoir une dizaine de piqûres en une minute et malheureusement une fois qu'il est installé on ne peut pas l'éliminer". Le spécialiste intervient dans tout le pays, à la demande des Agences régionales de santé, en cas de nouveaux signalements.

"Pas de larves, pourvu que ça dure"

L'entreprise appelle donc les habitants à ouvrir leurs jardins aux techniciens munis de badges. "Si on ne trouve pas de larves pendant les 3 jours de recherche, cela voudra dire que la probabilité que l'implantation n'ait pas réussi est plus forte", avance, prudemment Guillaume Lacour. Si vous repérez un moustique tigre, vous pouvez le signaler, photo à l'appui sur le site dédié de l'agence de sécurité sanitaire.