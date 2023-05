Des stages gratuits pour aider les femmes de plus de 60 ans à prendre soin de leur santé

Prendre soin de sa santé après la ménopause, c'est l'objet de stages gratuits donnés en mai et juin 2023 dans plusieurs communes de l'Hérault par la Mutualité Française. Le but est d'aider les femmes de plus de 60 ans à prendre soin de leur santé et de leur bien-être.

*"*On s'est rendu compte que les femmes avaient une espérance de vie plus élevée que les hommes, mais une qualité dans leur santé qui était moins bien que les hommes", explique Mickaela Girault, responsable prévention à la Mutualité Française dans l'Hérault. "On a voulu casser les tabous autour de la santé de la femme : le périnée, la ménopause, la sexualité. On parle de dépistage, et on fait appel à une esthéticienne pour renforcer l'estime de soi", développe-t-elle. "On a aussi une association de self-défense qui vient pour leur faire faire un petit peu d'activité physique et être un peu plus sûres d'elles."

"Quand elles commencent à être retraitées, ces femmes sortent un peu du système", confirme Cathy Ameduri, sage-femme libérale à Montpellier, qui intervient dans ces stages pour parler de la rééducation du périnée et de la ménopause. "Ce qui était chouette, c'est qu'elles ont pu vraiment partager toutes ensemble et c'est hyper enrichissant pour elle et pour nous."

"On a appris des choses"

*"*J'ai été vraiment très surprise par la qualité des informations et des conseils. On a appris des choses, c'est utile", s'enthousiasme Anne, l'une des stagiaires. "Et puis ont fait connaissance avec d'autres personnes", renchérit Monique. "Pour nous, c'est très positif !"

Les prochains stages "Santé au féminin" auront lieu à Saint-André-de-Sangonis les 22 et 23 mai, à Nizas les 25 et 26 mai, et à Grabels les 7 et 8 juin. Il y aura aussi des ateliers pour bénéficier de conseils adaptés sur l'alimentation et retrouver le goût de bien manger tous les jeudis du 1er au 29 juin à Agde et à Balaruc-Les-Bains, tous les vendredis du 2 au 30 juin à Saint-Gély-du-Fesc et à Ganges, et tous les lundis du 5 au 3 juillet à Lattes et à Mauguio.