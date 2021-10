Des stages pour lutter contre le mal de dos à Montpellier

"Ces derniers temps, _je me réveillais une dizaine de fois par nuit à cause de la douleur_", souffle Betty. La sexagénaire souffre de problèmes récurrents au dos depuis son enfance. Des problèmes qui ont rythmé sa vie, et qu'elle est enfin parvenue à contenir. Pendant deux semaines, cette assistante médicale a participé à un stage de gestion de la douleur, organisé par "l'École du dos" de la clinique Fontfroide de Montpellier, quartier du Millénaire.

Apprendre à vivre avec la douleur

Les kinés ne soignent pas la douleur, mais apprennent aux patients à vivre avec. Chaque jour, ils prennent part à des séances collectives de renforcement musculaire et des moments de balnéothérapie, mais pas de massages. "Ce qu'on leur propose, c'est de se mettre au centre de la prise en charge, de se rendre acteur de leur maladie, détaille Charline Raymond, médecin-chef à la clinique Fontfroide. L'idée c'est de se remettre dans le mouvement. On leur apprend que, malgré la douleur, ils sont capables de bouger. Ce sont des journées intensives !"

Il y a un cercle vicieux qui se met en place : on arrête de bouger parce qu'on a mal, mais les muscles se rétractent et on a de nouvelles douleurs

- Charline Raymond

Il s'agit aussi pour ces patients de lutter contre les conséquences de ces douleurs sur leur vie personnelle. "On s'isole, constate Laurence, galeriste à Montpellier. On ne peut plus avoir la même vie que tout le monde, on ne peut plus sortir...on se sent exclu !"

Pour ces patients, la thérapie passe aussi par la parole et les échanges entre participants, entre 5 et 10 à chaque fois. "La première chose dont on a parlé c'est de nos douleurs. Et on s'est compris, on ne s'est pas jugés, ajoute-t-elle. C'est primordial, c'est au-delà du soulagement. C'est un soulagement physique, mais psychologique aussi, qui est très important".

