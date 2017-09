L'UFC-Que Choisir alerte sur les substances nocives présentes dans certains baumes à lèvres

Selon une étude de l'UFC-Que Choisir publiée ce mardi, certains baumes à lèvres vendus en France sont nocifs pour la santé. Ils contiennent des substances toxiques, comme des perturbateurs endocriniens ou des huiles minérales cancérogènes.

Avec l'hiver qui arrive, vous allez peut-être retrouver ce réflexe : dégainer votre stick à lèvres pour les hydrater lorsque le froid les assèche. Sauf que selon l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, certains baumes contiennent des substances toxiques. Au menu, perturbateurs endocriniens, mais aussi huiles minérales qui peuvent être nocives si elles sont ingérées.

La liste des produits épinglés

L'UFC-Que Choisir a testé 21 références de baumes à lèvres, que l'on trouve aussi bien en grande surface qu'en parfumerie ou en parapharmacie. Dix contiennent des substances potentiellement toxiques :

Yves Rocher - Macadamia

- Macadamia Garnier - Ultra doux Trésors de miel

- Ultra doux Trésors de miel Labello - Original Classic Care

- Original Classic Care Carmex - Classic moisturising lip balm

- Classic moisturising lip balm La Roche Posay - Nutritic

- Nutritic Boiron - Homéostick

- Homéostick Avène - Cold Cream stick

- Cold Cream stick Le petit Marseillais - Nutrition

- Nutrition Aptonia - Stick lèvres hydratant

- Stick lèvres hydratant Uriage - Stick lèves hydratant

Des résidus d'huiles minérales soupçonnés d'être toxiques

"On a retrouvé des résidus" d'huiles minérales, explique Fabienne Maleysson, de l'UFC-Que Choisir, à France Inter. "L'un est cancérogène, l'autre semble être toxique, or ils s'accumulent dans le foie et les ganglions lymphatiques". "On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences pour l'organisme, mais des études ont montré que certaines personnes ont jusqu'à cinq grammes" dans le corps. "On estime donc que ce n'est pas du tout souhaitable".

Le BHT, "pas le plus méchant" des conservateurs, mais la prudence s'impose

Trois baumes à lèvres contiennent aussi du BHT, un conservateur considéré comme un perturbateur endocrinien. "Ce n'est pas le plus méchant", explique l'étude de l'UFC, il est moins dangereux que d'autres substances, mais dans la mesure où il se trouve déposé sur la muqueuse des lèvres, la prudence s'impose. Et "les fabricants ne devraient pas en introduire du tout dans des produits susceptibles d'être utilisés chez des enfants et des femmes enceintes".