Des supporters du Stade Lavallois organisent une cagnotte solidaire pour le personnel soignant

Un nouvel exemple de solidarité et de générosité. On le doit ici au groupe de supporters Laval Crew, des passionnés de ballon rond, fans des Tango qui organisent une cagnotte solidaire pour celles et ceux qui sont en première ligne pour terrasser le coronavirus, au centre hospitalier de Laval, l'établissement de référence en Mayenne dans le gestion de la pandémie.

Ce dimanche 5 avril, plus de 400 euros ont été récoltés annonce sur les réseaux sociaux le groupe de supporters.