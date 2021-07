Ces supporters de Valenciennes se font vacciner et ont le droit d'assister à l'entraînement des footballeurs

Si tu ne vas pas à la vaccination, la vaccination viendra à toi. C'est devenu un peu l'adage de l'hôpital de Valenciennes qui multiplie les opérations mobiles de vaccination pour parvenir le plus rapidement possible à l'immunité collective. Ce jeudi, c'était au centre d'entrainement du VAFC.

Pas de tente blanche dans ce centre de vaccination. Les médecins ont pris la place des joueurs devant le panneau des sponsors pour faire l'entretien avec les supporters qui reçoivent leur première injection de Pfizer devant un gros drapeau rouge du club de Ligue 2.

Ils repartent ensuite avec un poster de leur équipe avant d'aller profiter pendant le quart d'heure réglementaire post-vaccin de l'entraînement de leurs champions, bien installés sur une chaise sous une tonnelle. "On est beaucoup mieux installés que d'habitude, il n'y a pas photo ! On a l'impression d'assister à un entraînement en tant que VIP", s'amuse Florent qui est venu juste avant les vacances pour être tranquille et en prévision de la reprise des matchs avec le pass sanitaire

Si on ne veut pas toutes les cinq minutes se faire tester, je pense qu'il faut se faire vacciner et puis c'est même pour l'intérêt collectif !

Un maillot de VA sur le dos, et son attestation de vaccination à la main, David est aussi venu dans cette optique pour pouvoir suivre le plus vite possible les matchs au Stade du Hainaut mais aussi à Lens, autre club qu'il suit "parce que le foot c'est la vie", lance le supporter que l'on sent "en manque" de stade.

David supporter du Vafc affiche son attestation de vaccination pour assister aux prochains matchs en toute tranquillité

Le plus de public possible pour la reprise

La reprise des matchs le 24 juillet avec le plus de public possible c'était aussi le but de cette opération pour Eddy Zdziech, le président du VAFC, premier club professionnel a proposer ce genre de partenariat avec un hôpital

Etre au service de la santé de notre territoire et de la santé de notre pays ça semble une évidence, on est très fier d'être à côté du centre hospitalier de Valenciennes, dans cette initiative qui est une belle initiative

Clément lui va carrément annuler son rendez-vous dans un centre de vaccination loin de Valenciennes, car il voulait profiter de cette opération. "Autant lier l'utile à l'agréable", explique le jeune homme.

Les opérations mobiles se multiplient pour accélérer l'immunité collective

L'hôpital qui multiplie les opérations mobiles de vaccination pour aller au plus près de habitants, après les supermarchés la semaine dernière, le VAFC aujourd'hui, le club qui pourrait aussi être partenaire pour une nouvelle opération dans les quartiers notamment auprès de la jeunesse.

C'est ce qu'espère le directeur de l'hôpital Rodolphe Bourret, qui gère le centre de vaccination Jean Mineur : "Il n'y a plus l'engouement qu'il y avait au début. On a dépassé les 100.000 vaccinations ce qui est un chiffre énorme. Mais on n'a pas encore une immunité suffisante. Il faut absolument augmenter notre volume de personnes vaccinées."

Le centre hospitalier prévoit aussi d'aller prochainement vacciner les personnes sans-abri.