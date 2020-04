Certaines surblouses à manches courtes, ou qui tiennent avec du sparadrap au CHRU de Tours

On vous a beaucoup parlé du manque de masques dans les hôpitaux, et plus largement dans tous les secteurs du soin en Indre-et-Loire. Mais d'autres matériels manquent aussi aux personnels soignants, très largement mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. Au CHRU de Tours, les surblouses sont notamment devenues une denrée rare. Leur accès est limité. Résultat, elles ne sont pas systématiquement jetées à la sortie de la chambre d'un patient contagieux, et peuvent donc aller contaminer d'autres patients.

"On peut contaminer d'autres patients" - Anita Garnier, infirmière à Trousseau

C'est le regret d'Anita Garnier, elle est infirmière à l'hôpital Trousseau, et par ailleurs déléguée Sud Santé au CHRU de Tours. "Ces surblouses devraient être jetées dès que nous sortons de la chambre. A la place, on met au-dessus de cette surblouse un tablier plastique, mais ce tablier ne donne pas une protection maximale. Nos bras restent contaminables au niveau de la surblouse et nous allons rentrer à nouveau dans une autre chambre avec cette même surblouse. Donc potentiellement, on peut contaminer d'autres patients" explique-t-elle. "On adapte nos conditions de travail en terme d'hygiène en fonction du matériel alors qu'on devrait adapter la quantité de matériel aux règles d'aseptie qui devraient avoir lieu à l'hôpital".

Certaines surblouses sont à manches courtes

En plus, certaines de ces surblouses ne sont pas bien adaptées aux soins, selon Anita Garnier. "Certaines ont des manches courtes, ou alors dernièrement, des collègues ont été obligées de faire l'étanchéité de la surblouse au niveau des manches ou des poignets avec du sparadrap. Certaines se ferment sur le devant, alors que c'est la zone la plus à risque en terme de contamination".

C'est comme si on envoyait un militaire au front sans balle dans le pistolet" - Anita Garnier

"Là on voit bien qu'on est en train de racler les fonds de tiroir", ajoute-t-elle. "En terme de sérénité de travail pour les collègues, c'est complètement délétère. C'est comme si on envoyait un militaire au front sans balle dans le pistolet".