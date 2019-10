Des syndicats de l'hôpital de Mont-de-Marsan dénoncent des suppressions de postes pour financer un bloc opératoire

Mont-de-Marsan, France

L'annonce avait été partiellement faite fin août, mais elle a été confirmée ce mercredi, explique Nicolas Bordes. Selon le représentant CGT au CHSCT et au Comité technique d'Etablissement de l'hôpital Layné, 25 postes seraient supprimés, dans les service de médecine et de chirurgie, pour financer une partie des travaux d'un nouveau bloc opératoire. Le centre hospitalier montois doit se rénover, se moderniser et dans le projet d'établissement 2017-2021, il est d'ailleurs notamment prévu la création d'un nouveau bloc opératoire. Mais, selon trois syndicats son financement aurait des conséquences sur l'emploi.

Dans un communiqué, la CGT, l'Unsa et la CFDT dénoncent "une nouvelle attaque en règle de l'hôpital public". Selon, cette intersyndicale l'Agence Régionale de Santé "apportera _une aide sous condition de réduction des coûts de personnel_. La direction va donc rogner principalement sur les effectifs aide-soignant et infirmiers de nuit".

Joint au téléphone, Nicolas Bordes n'imagine pas la direction ne pas suivre les préconisations de l'ARS : "On sait comment ça se passe. La direction peut difficilement se passer d'une enveloppe supplémentaire. Sauf qu'au bout du bout ce sont quand même les agents des services de soins qui vont être impactés. dans certains services, et notamment la nuit, des collègues travaillaient à trois et bien, on les laissera travailler à deux."

La réponse de la Direction

Contactée par France Bleu Gascogne la Direction du Centre hospitalier "confirme qu'une concertation concernant nos organisations et pouvant impacter nos effectifs est en cours. Le Centre Hospitalier travaille actuellement sur ses organisations et _aucune décision n'est prise de manière définitive_. Si aucun chiffre ne peut faire l'objet d'une annonce à ce jour, il sera nettement inférieur à celui annoncé. Par ailleurs, la réalisation des opérations inscrites au plan directeur n'est pas conditionnée à la remise à niveau des effectifs à la moyenne des établissements de même catégorie".

L'intersyndicale appelle les agents, le corps médical et les usagers à se réunir mercredi prochain, le 9 octobre, à 8h30 devant le bâtiment administratif à l'occasion de la tenue d'un comité technique d'établissement où il devrait être question des postes. En suivant, les personnels sont invités à se réunir en assemblée générale.