Auxerre, France

Grâce à un système infrarouge, ces tablettes sont commandées par les yeux des enfants handicapés. Ces derniers, une vingtaine, handicapés moteurs et mentaux, ne parlent pas. Ils peuvent ainsi être un peu plus autonomes, jouer et surtout communiquer avec le monde extérieur en cliquant avec leurs yeux sur l'écran.

Jusque-là, faute d'échange, les parents, les professionnels décidaient la plupart du temps à la place des enfants. Cette tablette est une vraie révolution explique le médecin du centre,Carole Salvio : les enfants vont pouvoir dire par exemple qu’ils souhaitent mettre un pull bleu plutôt que rose, il va falloir apprendre à négocier avec ces enfants polyhandicapés comme avec des enfants ou adolescents qui communiquent normalement. Cela va demander une adaptation des familles et des professionnels et cela ouvre le champ de tous les possibles pour mieux connaitre les envies et les attentes de nos jeunes pensionnaires » poursuit le médecin. « On a déjà un garçon et une fille qui savent déjà assembler des lettres pour former des mots. Pour l’instant, même s’ils ont 14 et 15 ans, ils ont un niveau CP mais cela apporte de l’espoir. Ils vont pouvoir écrire, pourquoi ne pas aller sur les réseaux sociaux, envoyer leur photo. On pourrait aussi imaginer être en capacité de composer un numéro de téléphone préenregistré pour discuter avec un parent ou déclencher l’ouverture d’un volet ou de la télévision ».

Une des 10 tablettes du centre © Radio France - Bruno Blanzat

Les premiers tests ont été concluants, les enfants ont vite compris comment fonctionnait la tablette. Une fois celle-ci paramétrée à la vue de l’enfant ce dernier peut l’utiliser pour faire des jeux, regarder des films. Less possibilités sont immenses

Chaque tablette coûte 15 000 euros. Le coût total du projet s'élève à 165 000 euros. Les Pièces Jaunes participent pour 30 000 euros, le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté pour 85 000 euros. Le reste est réglé par le centre.