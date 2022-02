Des tentes pour désengorger les urgences de Perpignan : "Ça ne résout pas le problème"

Cinq tentes ont été déployées par la direction de l'hôpital de Perpignan ce dimanche 6 février. Un moyen de faire face à l'afflux de patients du week-end. Mais pour les syndicats et personnels hospitaliers, le problème est bien plus ancien. "Ce n'est pas nouveau, les politiques ont choisi de fermer des lits. On en est là aujourd'hui pour ça, parce qu'il y a eu ces politiques successives", dénonce Estelle, infirmière aux urgences.

Trop de patients, pas assez de lits

Son quotidien, et celui de sa collègue, Marine, devient de plus en plus dur à gérer : "On en vient à avoir un service d'urgence qui est complètement embolisé, avec des gens qui s'assoient par terre", décrit-elle, "On ne travaille plus dans des conditions décentes, on se retrouve bien souvent dans la maltraitance malgré nous." Selon les estimations de la direction, il manque 25 lits pour gérer et rediriger les 140 patients qui arrivent chaque jour aux urgences.

Ces tentes ont donc été installées pour désengorger le service, avec l'aide des sapeurs-pompiers, mais seulement pour 48 heures. "Le week-end prochain, je pense qu'on sera face à la même problématique. Aujourd'hui, il n'y a pas moins de gens, plus de gens qui sortent de l'hôpital pour laisser la place", selon François Sanchez, représentant FO Santé à l'hôpital.

"L'espace physique du lit, il y est" - Estelle, infirmière aux urgences

Le vrai problème, c'est le manque de bras pour Estelle, infirmière. "L'espace physique du lit, il y est. Mais le personnel pour s'en occuper, il n'y est pas : les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, il n'y en n'a pas". Elle estime qu'il manque "à minima", deux infirmières et deux aides-soignantes, à temps plein.

Surtout que l'afflux de patients est différent depuis le début de la crise du Covid : "Avant le Covid, 70 % des personnes qui passaient aux urgences repartaient chez elles, et 30% restaient hospitalisées. Et à ce jour, c'est un peu l'inverse qui se produit", explique François Sanchez. "On a affaire à un ensemble de personnes qui ont retardé au plus leur hospitalisation, leurs douleurs, qui aujourd'hui se retrouvent face aux difficultés de la vie quotidienne, du soin et de la santé." Le syndicat FO Santé a d'ailleurs déposé un préavis de grève pour ce week-end.

De son côté, la direction de l'hôpital de Perpignan n'a pas souhaité répondre à nos questions.