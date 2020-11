Des tentes militaires installées à Orléans : la Ville veut tester "un maximum de personnes" avant Noël

La mairie d'Orléans organise une campagne de dépistage massif et gratuit du Covid-19 à partir du samedi 28 novembre. Trois tentes militaires vont être installées sur le parvis de la médiathèque et des tests antigéniques seront pratiqués par des infirmiers. Objectif : tester des milliers de personnes

La Ville d'Orléans annonce l'installation, à partir du samedi 28 novembre, d'un centre de dépistage gratuit (sur présentation de la carte vitale) et sans rendez-vous sur le parvis de la Médiathèque Gambetta. Objectif : pratiquer des milliers de tests de dépistage du Covid-19.

"Pour que les fêtes de fin d'année se déroulent dans la plus grande sérénité possible, et pour éviter qu’une troisième vague ne menace à nouveau, la Ville d’Orléans a fait l’acquisition d’un volume important de tests antigéniques", annonce la mairie dans un communiqué ce mercredi. En clair, "il s'agit aussi de rassurer les gens avant les fêtes en famille".

L'armée mobilisée

Avec le soutien de l’armée (le service de santé des armées, basé à Canteau) et en lien avec les autorités sanitaires, trois tentes militaires vont être installées sur le parvis de la médiathèque d’Orléans, dans lesquelles chacun pourra venir se faire tester, du lundi au samedi, de 9 heures à 17 heures. Cela a été rendu possible "grâce à la mobilisation de l’ordre des infirmiers", et ce centre de tests restera en place jusqu’au début du mois de janvier 2021.

Tests antigéniques

"Il s'agit d'un test antigénique, on a donc le résultat en 15 minutes", précise la Ville d'Orléans, "tout le monde peut venir se faire tester, y compris des adolescents, mineurs donc, et des non orléanais, la présentation de la carte vitale suffit"

Des milliers de tests achetés par la Ville d'Orléans

Quel est l'objectif du maire Serge Grouard, qui détaillera ce dispositif ce jeudi ? "Tester un maximum de personnes", répond-on à la Ville, mais sans donner d'objectifs chiffrés : "des milliers de tests ont été achetés par la Ville d'Orléans, on verra s'il y a du monde dans les premiers jours et s'il faut, on en rachètera".

La Ville d’Orléans dit aussi vouloir soulager le personnel hospitalier "mobilisé sans relâche pour soigner et dépister, à l’hôpital comme sur le site Porte-Madeleine, en centre-ville." Car les centres de dépistage du Covid-19 (avec tests PCR cette fois) ouverts depuis l'été dernier (au CHR d'Orléans à la Source, comme à Porte Madeleine) restent ouverts.