Des tests antigéniques Covid gratuits tout ce week-end à Châteauroux

Du samedi 22 au lundi 24 janvier, et pour le deuxième week-end consécutif, il sera possible de faire un test antigénique gratuit sur la place Gambetta à Châteauroux.

En Berry, la demande est toujours aussi forte pour se faire dépister contre le Covid-19. Plus de 430 tests antigéniques ont été réalisés dans les chalets installés sur la place Gambetta entre le 15 et le 17 janvier. Un véritable succès qui pousse la mairie de Châteauroux à renouveler cette opération de santé publique. Les chalets seront donc de nouveau ouverts du samedi 22 au lundi 24 janvier, à chaque fois entre 13 et 17 heures.

Si vous êtes positif au Covid après un test antigénique, il faut réaliser un test PCR dans les jours qui suivent pour confirmer le résultat.